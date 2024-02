Coesione territoriale e Zes, la Lega sceglie Barone

Incarico di prestigio per il neoleghista Luigi Barone: il segretario del partito Matteo Salvini lo ha nominato responsabile del settore Coesione territoriale e Zone economiche speciali. «Una nomina importante a livello nazionale - dichiara Barone - che testimonia una grande attenzione dei vertici della Lega per le nostre aree interne anche attraverso la possibilità di un'interlocuzione diretta con gli organi dell'esecutivo e le strutture collegate».

Quindi i ringraziamenti di rito allo stesso Salvini, a Claudio Durigon, sottosegretario e commissario per la Lega in Campania, e a Pasquale Pepe, responsabile del dipartimento per il Mezzogiorno. «Le Zes - sottolinea Barone . rappresentano uno strumento straordinario per il Mezzogiorno, ad esempio, e la volontà del Governo e della Lega è quella di creare le migliori condizioni per cogliere questa occasione.

Un'occasione che dimostra concretamente la volontà della Lega di lavorare fortemente per lo sviluppo del Sud, riducendo i divari e rendendo concreto il concetto di coesione territoriale anche nelle nostre aree interne, che il partito con lungimiranza considera strategiche per tutto il Mezzogiorno».

«Una sfida, quella della coesione territoriale - conclude Barone - che oltre ogni stereotipo e slogan preconfezionato la Lega vuole vincere con i fatti, lavorando sugli strumenti strategici, dalla Zes ai fondi strutturali e di investimento europei per dare ai cittadini e alle imprese del Mezzogiorno e delle aree interne condizioni di vita e di crescita migliori di oggi».