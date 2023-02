Benevento, Mastella presidente del Comitato di rappresentanza della Asl

È il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a presiedere il Comitato di rappresentanza della Asl di Benevento. L'ex Guardasigilli è stato eletto dall'assemblea dei sindaci della provincia ottenendo l'83% dei consensi espressi dai sindaci votanti. L'organismo sarà composto poi dagli altri quattro primi cittadini eletti: Angelo Bozzuto (Castelpagano), Fabio Massimo Romano (San Salvatore Telesino), Angelo Pepe (Apice) e Pasquale Fucci (Arpaia).

«Per la prima volta - commenta Mastella - i sindaci sanniti eserciteranno le importanti prerogative previste dalla legge regionale, tra cui evidenzio la programmazione delle linee d'indirizzo per l'impostazione programmatica dell'azienda sanitaria, l'esame del bilancio pluriennale, la verifica dell'andamento generale delle attività dell'azienda sanitaria e la segnalazione di proposte alla direzione generale e alla giunta regionale, oltre alla potestà di contribuire alla definizione dei piani attuativi programmatici. Ringrazio dunque i sindaci che hanno partecipato, compiendo un esercizio democratico che rafforza i poteri rappresentativi e d'indirizzo politico-programmatico dei Sindaci in una materia, come quella sanitaria, dove le ragioni dei cittadini e dei territori devono avere prioritario valore». Il sindaco di Benevento ha concluso affermando: «Convocherò a breve, come prevede la norma, la prima riunione del Comitato di rappresentanza e subito dopo convocheremo tutti i sindaci della provincia per concordare le prime concrete iniziative di interlocuzione con l'Asl, con cui auspichiamo la massima collaborazione istituzionale».