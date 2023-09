Benevento, lunedì l'assemblea provinciale di Fratelli d'Italia: nuove sfide nel mirino

Si avvicina un'altra tappa importante nell'ambito del processo di radicamento e impegno di Fratelli d'Italia nel Sannio. Lunedì 11, infatti, a partire dalle 18.30, si svolgerà l'Assemblea degli iscritti al partito. Lo rende noto il senatore Domenico Matera, presidente del Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica, nelle vesti di coordinatore per il Sannio di Fratelli d'Italia.

L'incontro, aperto alla partecipazione dei presidenti di circolo, dei dirigenti e dei tesserati della città e della provincia, si svolgerà per questioni di spazio non presso la sede provinciale di FdI ma presso la sede del patronato Epas di via Foschini, civico 13-19, a Benevento (in pratica nella traversa dove si trova l'Inps). L'appuntamento, fanno sapere dal coordinamento provinciale dei meloniani, sarà utile per pianificare le future azioni nonché per rappresentare le prospettive politiche anche in vista delle Europee 2024.