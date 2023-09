Covid a Benevento, Mastella: «Arriva l'autunno, facciamo attenzione»

«Dopo la pausa estiva, ci prepariamo alla ripresa delle attività anche scolastiche e all’arrivo della stagione autunnale in cui è prevedibile un incremento delle infezioni respiratorie, tra le quali quelle da Covid». A mettere sull'attenti i cittadini di Benevento è il sindaco Clemente Mastella.

«Nel primo anno in cui questo nuovo virus è diventato endemico - sottolinea il primo cittadino -, sarà importante proteggere le persone più fragili, ovvero quelle più avanti negli anni e quelli affetti da patologie croniche, in particolare respiratorie».

«Le misure fondamentali rimangono la vaccinazione e l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale, ovvero le mascherine. L’uso delle mascherine non ci deve spaventare come un ritorno al passato, ma deve essere consapevolmente utilizzato come strumento di protezione dei più vulnerabili» è la conclusione del sindaco di Benevento.