Ancora una volta scorre sangue lungo le strade del Sannio. Dugenta e Sassinoro sono solo gli ultimi episodi di una scia di cronaca che negli ultimi mesi ha provocato dolore in gran parte del territorio beneventano. L'ennesimo incidente stradale, il più grave, che purtroppo è risultato mortale, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri lungo la «Strada Statale 265 Var» più conosciuta come «Fondovalle Isclero» al chilometro «13+800» a cavallo tra i comuni di Sant'Agata de' Goti e Dugenta. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro. A perdere la vita è stato S.R., 61enne di Casalnuovo di Napoli, che viaggiava a bordo della sua «Jeep Compass» in direzione di Telese Terme.

L'auto guidata dal 61enne si è scontrata frontalmente con un tir, un mezzo pesante Scania, condotto da un uomo. Alla guida del tir, che viaggiava in direzione opposta alla Jeep e dunque verso il casertano, un 53enne anche lui originario del napoletano e nel dettaglio di Cercola. Per il 53enne tanta paura e alcune ferite lievi, sembrerebbe delle escoriazioni. Niente da fare purtroppo per il 61enne che probabilmente è morto sul colpo. Vani, infatti, sono valsi i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Violentissimo l'urto che ha ridotto la Jeep in un ammasso informe di lamiere.

L'allarme è scattato intorno alle 13, sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Dugenta e gli agenti del commissariato di Telese Terme insieme ai vigili del fuoco del centro termale e alle squadre Anas. Saranno ora i militari a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e ad effettuare i rilievi del caso. Traffico bloccato e arteria chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire l'operazione di recupero dei mezzi e gli accertamenti degli inquirenti. Attualmente la circolazione è deviata lungo lo svincolo di Sant'Agata de' Goti per chi proviene da Maddaloni e Melizzano per chi proviene da Benevento e Telese. L'altro episodio, fortunatamente con conseguenze meno gravi è avvenuto a Sassinoro e in particolare lungo «Strada Statale 87 Sannitica» che collega Benevento al Molise e dunque a Campobasso.

Secondo una prima ricostruzione, è stato il personale dell'Anas in servizio lungo l'arteria ad aver notato un'auto in un dirupo e ad allertare i carabinieri della stazione di Morcone alle prime luci dell'alba di ieri. Scattato l'allarme, oltre agli uomini dell'Arma, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Benevento e i sanitari del 118 di stanza a Morcone.

La scena che si sono trovati davanti era quella di un'Alfa Romeo Gt condotta da P.S., 57enne di San Marco dei Cavoti, finita nella scarpata adiacente alla carreggiata e sul cui fondo scorre un torrente. L'auto - verosimilmente dopo una sbandata - si sarebbe ribaltata finendo lì la sua corsa. Il 57enne, impossibilitato ad uscire perché incastrato e ferito, ha passato la notte all'interno dell'abitacolo della vettura adagiato sul fondo della scarpata. Dopo averlo liberato, i sanitari del 118 lo hanno poi condotto presso l'ospedale San Pio di Benevento dove i medici lo hanno dichiarato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Saranno ora i Carabinieri a chiarire tutti i contorni dell'accaduto.