Esce di strada e resta incastrato in auto tutta la notte: salvato dai vigili del fuoco

È rimasto incastrato nella sua auto per tutta la notte prima di essere soccorso e trasportato in ospedale. L’episodio è accaduto a Sassinoro, nella valle del Tammaro, nella notte tra martedì e mercoledì. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la strada statale 87 Sannitica, nel territoiro di Sassinoro, quando all’improvviso, probabilmente dopo aver perso il controllo della vettura che si è anche ribaltata su un lato, è finito in una scarpata. Ci cono volute poi diverse ore affinché qualcuno notasse la vettura e allertasse i soccorsi. Sul posto, sono poi giunti i Vigili del Fuoco di Benevento che hanno liberato l’uomo rimasto incastrato, i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato in ospedale dov’è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Saranno ora gli uomini dell'Arma a chiarire i contorni della vicenda.