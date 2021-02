Due vetture semidistrutte rese irriconoscibili dallo schianto. Lamiere accartocciate nel punto del terribile impatto tra una Daewoo Matiz e una Fiat Punto. È la scena che si è presentata ieri sera ai primi soccorritori giunti sulla Tangenziale Ovest, in prossimità dello svincolo di Santa Clementina. Soccorsi risultati vani per Antonio De Ianni, 57enne beneventano, sindacalista e per un periodo dipendente della municipalizzata rifiuti Asia. Secondo una prima ricostruzione, l'auto guidata da De Ianni percorreva la propria corsia verso il rione Libertà quando, per cause in corso di accertamento, è venuta a contatto con la Fiat Punto, proveniente dalla direzione opposta, condotta da D.P., 53enne residente a Castelpoto. Un urto violentissimo, testimoniato dallo stato dei veicoli dopo la collisione. Semidistrutta la Matiz, con il lato anteriore sinistro ridotto in brandelli. Danni ingenti anche per la Punto.

Immediati i soccorsi allertati da un automobilista. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dagli abitacoli i rispettivi occupanti. Malgrado i ripetuti tentativi del personale sanitario del 118, non c'è stato scampo per De Ianni per il quale l'impatto è risultato fatale. Condizioni gravi anche per il 53enne a bordo della Punto, che è stato trasportato dai mezzi di soccorso in codice rosso all'ospedale San Pio. Dinamica e responsabilità del gravissimo incidente sono ora al vaglio dei carabinieri del comando provinciale, intervenuti con il nucleo radiomobile. La notizia della tragica scomparsa di De Ianni ha suscitato grande cordoglio in città.



Figura tra le più note per le eclatanti battaglie condotte per anni senza soluzione di continuità al fine di garantire agli ex dipendenti dei Consorzi la ricollocazione occupazionale, tuttora non avvenuta. Impegno che da qualche tempo De Ianni declinava come rappresentante sindacale della Federazione italiana lavoratori ambiente e servizi, di cui era delegato provinciale. Il 57enne era impiegato a tempo presso il Comune irpino di Roccabascerana nell'ambito del progetto di utilizzo delle compostiere di comunità varato dalla Regione Campania. L'uomo, separato, lascia due figli.



Non nuova a episodi drammatici la Tangenziale Ovest, già teatro in passato di accadimenti analoghi, spesso coincisi con il verificarsi di precipitazioni atmosferiche. Una arteria a scorrimento veloce caratterizzata anche dall'assenza di barriere spartitraffico e dalla presenza lungo il tracciato di ampi tratti in curva e di sensibili variazioni altimetriche che rendono insidiosa la percorrenza. Travagliata anche la storia realizzativa della infrastruttura i cui lavori di costruzione furono avviati addirittura sul finire degli anni Settanta. Dopo un lungo stallo sulle competenze e un contenzioso sugli espropri, in parte ancora irrisolto, l'intervento fu portato a termine e inaugurato nel 2001 ad opera della Provincia. Lunga 4,5 chilometri, con una sola corsia per senso di marcia, tre svincoli e qualche piazzola di sosta intermedia, la strada è percorsa quotidianamente da numerosi veicoli molti dei quali pesanti. L'arteria rappresenta una importante via alternativa al traffico cittadino lungo l'asse che collega l'area Nord - Ovest della città, in prossimità della stazione centrale, con il quadrante Sud - Ovest. Recentemente, nel 2019, la strada a scorrimento veloce è stata riclassificata passando formalmente dalle competenze della Provincia a quelle statali dell'Anas.

