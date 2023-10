Tumori al seno, prevenzione con la Lilt

Come ogni ottobre si rinnova l’appuntamento con la «Lilt for Women-Campagna Nastro Rosa» organizzata dalla Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tumori (e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero della Salute) per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno.

Il claim di quest'anno è «La prevenzione è sempre la risposta giusta», e per l'occasione la sede provinciale Lilt di Benevento - come avverrà in tutte le altre 105 associazioni provinciali e nei 20 coordinamenti regionali - si mobilita per responsabilizzare ragazze e donne su questa patologia. Per tutto il mese, negli ambulatori Lilt di Benevento in via Martiri d’Ungheria 21 sarà possibile prenotare ed effettuare una visita senologica con medici specialisti.

Inoltre, verrà distribuito materiale informativo e illustrativo per fornire a tutte le donne gli strumenti adeguati per meglio conoscere il proprio seno ed effettuare in autonomia un corretto autoesame.

In proposito il presidente della Lilt sannita, Salvatore Francione ricorda: «Con circa 60.000 nuovi casi in Italia, il carcinoma mammario si conferma anche per il 2023 la neoplasia più frequente nelle donne, rappresentando circa il 30% di tutti i tumori. Attualmente la guaribilità raggiunge l’85% dei casi ma bisogna intervenire subito, iniziando proprio dalle visite di prevenzione ed aumentando la consapevolezza delle donne. Ecco, quindi, l’utilità della Campagna Nastro Rosa della Lilt». Si può prenotare una visita telefonando ai numeri 0824313799 e 3341481137.