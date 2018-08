«Città Spettacolo», i concerti di Mannoia e D'Alessio in piazza Castello

Mercoledì 22 Agosto 2018, 07:30

Il piano sicurezza in occasione della rassegna «Città spettacolo» che prende il via sabato, dopo essere stato elaborato nei giorni scorsi, si concretizza. Al centro della manifestazione i due concerti, quello di Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio che saranno ospitati in piazza Castello. Era stato anche ipotizzato uno svolgimento in piazza Risorgimento. Per domani mattina a Palazzo Mosti è stata convocata, sotto la presidenza del consigliere comunale Giovanni Zanone, la commissione comunale che presiede ai pubblici spettacoli, per una prima verifica della documentazione sulle strutture utilizzate per gli spettacoli in programma. La commissione successivamente tornerà a riunirsi per esaminare la rispondenza alle norme dei palchi installati. Inoltre il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che in mattinata si riunisce sotto la presidenza del prefetto Francesco Antonio Cappetta, farà il punto anche sul piano sicurezza elaborato per la rasesgna.