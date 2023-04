Controlli dei carabinieri nel weekend, patenti ritirate e multe

Una segnalazione alla prefettura per uso personale di eroina e due patenti ritirate. È il bilancio del dispositivo di controllo messo in atto dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo durante il weekend e fino a ieri.



Un 35enne, fermato mentre era a bordo della propria autovettura e già noto alle forze dell'ordine per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di tre grammi di eroina e segnalato alla prefettura. Per lui il sequestro della droga ed il ritiro della patente.



Durante i controlli alla, i carabinieri hanno elevato nove multe, per un totale di 3.284 euro. Nello specifico sono state ritirate due patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva e guida in contromano. Sanzioni anche per circolazione con, revisione scaduta, veicolo sottoposto a fermo amministrativo, eccesso di velocità.I militari hanno impiegato 25 pattuglie, controllato 69 veicoli, 78 persone e 12 esercizi pubblici.