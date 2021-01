Grande affluenza nella prima giornata di screening rapidi del Progetto Satwork, tenutasi a Benevento nell'area Asi di Ponte Valentino, che si rivolge ad utenti appartenenti ad insediamenti urbani ed a comunità produttive situate in Aree in «divario infrastrutturale e digitale» che necessitano di interventi sul posto per tenere sotto controllo l'evoluzione dell'epidemia da coronavirus attraverso l'eventuale identificazione precoce dell'infezione.

Durante la sessione di screening, svoltasi grazie al laboratorio mobile sono stati effettuati sia dei Rapid Test immunocromatografici per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG da Covid-19 (su sangue periferico) e sia dei Rapid Test immunocromatografici per la rilevazione qualitativa dell'antigene Sars-CoV-2 (in campioni da tampone nasofaringeo ed espettorato). Alla fine della prima giornata sono stati rilevati 2 soggetti positivi al Rapid Test sugli anticorpi IgM/IgG (per la precisione sono stati rilevati, per entrambi i soggetti, gli anticorpi IgG).

