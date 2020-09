Ancora disfunzioni idriche, stavolta per dieci Comuni sanniti a causa della rottura delle condotte gestite dall'Alto Calore. I Comuni interessati dalla sospensione sono stati Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Casalduni (centro abitato e Stir) e Fragneto Monforte. «A causa della rottura - si legge nella nota dell'Alto Calore - su condotte adduttrici nel territorio di Ariano Irpino e Melito Irpino nonché di Fragneto Monforte, l'erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni interessati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all'erogazione nella giornata odierna (ieri, ndr), in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto». Per la carenza di disponibilità idrica a causa della magra delle sorgenti, provocata dalle mancate precipitazioni, per alcuni Comuni con criticità strutturali di adduzione il ripristino definitivo del servizio avverrà oggi.

A Reino il sindaco Antonio Calzone ha ricevuto le segnalazioni di alcuni disagi. «Stiamo cercando dice di distribuire l'acqua con aperture giornaliere in modo da ottenere un certo equilibrio». Disagi anche a Fragneto Monforte per il guasto alla condotta. «Puntiamo - aggiunge il sindaco Luigi Facchino a limitare il più possibile i disagi grazie alla nostra disponibilità di acqua del consorzio idrico Fragneto Monforte e Fragneto L'Abate. Solo in alcuni momenti si registrano ancora disagi in località Monterone». A Casalduni, invece, ancora non arriva il regolare flusso idrico per il centro abitato e le aree rurali. «Sabato scorso sono stati riparati i pozzi a Solopaca - chiarisce il sindaco Pasquale Iacovella - e l'acqua aveva cominciato ad arrivare ma poi ci sono state le rotture alle condotte che sono state riparate. Per oggi dovrebbe essere tutto risolto». A Pesco Sannita, nonostante le rotture, non ci sono stati problemi. «Non abbiamo criticità annuncia il sindaco Antonio Michele e non ci sono disagi». A Pontelandolfo, invece, l'acqua è poca e si è registrato un nuovo abbassamento del livello del serbatoio. L'erogazione avviene a singhiozzo con chiusure nelle ore serali e notturne, dalle 19 fino alle 7 del giorno successivo. Inoltre, a causa della rottura della rete idrica, si è registrata una nuova sospensione. Il guasto è stato riparato in giornata. «Causa riparazione di una condotta conclude il sindaco Gianfranco Rinaldi si è resa necessaria una sospensione temporanea della fornitura idrica per Pontelandolfo centro». I cittadini, intanto, sono stati invitati dal sindaco a evitare sprechi. In corso anche i lavori al serbatoio di Pontelandolfo centro, che potranno dare un contributo in termini di aumento della portata. Sempre ieri, infine, la Gesesa ha annunciato l'interruzione idrica notturna a San Bartolomeo in Galdo.

