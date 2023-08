«Bocca della Selva da leggere», libri in vetta

«Bocca della Selva da leggere»: non solo sport e paesaggi nella piccola stazione sciistica del Sannio, nel territorio di Cusano Mutri, che sta palesato anche la propria vocazione di location per eventi culturali in occasione del primo festival letterario promosso dalla Pro loco del luogo in collaborazione con l'UsAcli di Benevento, rappresentato dalla consigliera Immacolata Petrillo, e con la casa editrice “Edizioni 2000diciassette” guidata da Maria Pia Selvaggio.

Nel palcoscenico naturale della località matesina, si sono avvicendati gli scrittori Antonio Sauchella (Alba di carta - Memorie di una prigionia), Maria Giovanna Natillo (Il viaggio di Mario), Pamela Pia Pacelli (Anime perse.

La villa dell'Immortale), Mario Colangelo (Lettere a Ippocrate), Nicole Conte (Il guardiano dei miei sogni) e Antonella Leone (L'altalena).

Ad affiancarli autorità e tanti ospiti: Attilio Sabione, presidente del consiglio comunale di Cusano Mutri; Consuelo Leonardi, presidente della Pro Loco di Bocca della Selva e Andrea D'Angerio, presidente emerito della Pro Loco; Stefano Avitabile, assessore al Turismo a San Salvatore Telesino e referente di "Salute e Territorio"; la stessa Petrillo; Floriano Iassogna, presidente del forum dei giovani di Cusano Mutri; Emanuele Sabione, coordinatore della sezione di Cusano Mutri dell'Associazione italiana guardie ambientali; Christian D'Occhio, docente e scrittore; Angelina De Nigris, wedding ed event planner, e Luigi Scaramuzzini, referente di "Vicolo della Cultura". A moderare gli incontri Teresa Morone e Riccardo Bonifacio De Francesco.