Droga nascosta in ufficio, finisce agli arresti domiciliari

Quando ha visto i carabinieri è rientrato velocemente all'interno della sua attività e l'atteggiamento ha insospettivo i militari della stazione di Ponte che hanno deciso di vederci chiaro. Quando sono entrati dentro hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente e, dopo aver accertato che l’attività era gestita da P.M.C., 28enne di Benevento, hanno proceduto, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Benevento ad effettuare una perquisizione.

I carabinieri hanno così trovato nel suo ufficio: tre panetti di hashish del peso di circa 230 grammi, una busta in cellophane contenente circa 9 grammi di marijuana nascosta in un borsello di colore nero, un grosso barattolo di vetro custodito all'interno di un armadio con dentro 50 grammi di marijuana e su una scrivania uno spinello e un bilancino di precisione. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.