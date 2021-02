La freddezza di Fratelli d'Italia non fa arretrare Lucio Lonardo. Il candidato sindaco, almeno per Forza Italia, Lega, Alleanza di centro e Benevento libera, resta alla finestra. Sull'ex presidente dell'Asia, individuato da forzisti e leghisti, si è avuta successivamente la condivisione di Angelo Feleppa per Adc ed il duo Alberto Mignone-Luigi Bocchino che, inizialmente, avevano proposto all'ex sindaco Pasquale Viespoli di ritentare la corsa per tornare alla guida del Comune di Benevento. Naturalmente, Lonardo, prima di fornire una risposta definitiva, preferisce attendere l'evolversi della vicenda interna al centrodestra. Come noto, i rapporti tra Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia e Lega, dall'altra, sono inesistenti. Né si notano segnali di riavvicinamento. Tutt'altro. Il neo commissario (si attende, comunque, l'ufficializzazione di Giorgia Meloni) Mimmo Matera ha già escluso che per FdI il candidato possa essere Lonardo, «non essendo esponente del centrodestra». In pratica, c'è condivisione rispetto a quanto già rilevato da Viespoli e, prima ancora, dall'ex segretario cittadino Alberto Febbraro. Ma, berlusconiani e salviniani non si fermeranno per questo.

Ieri, venuto a conoscenza della mancata condivisione dei responsabili meloniani, il coordinatore di Forza Italia Nascenzio Iannace avrebbe ribadito che loro andranno avanti sulla candidatura di Lucio Lonardo. Iannace, si dice, sarebbe ottimista dopo aver ricevuto assicurazioni da Fulvio Martusciello il quale, da Edmondo Cirielli, avrebbe ottenuto una sorta di via libera alla richiesta di poter esprimere il candidato sindaco. «Debbono prima regolare un po' di conti fra di loro ha commentato, intanto, Lonardo -, dopodiché mi faranno sapere, anche perché c'è da compulsare altre formazioni. In ogni caso, ricordo, non sono stato io a propormi e anche per questo non vorrei essere causa di spaccature. Vediamo cosa succede».

Fratelli d'Italia, intanto, ha annunciato che intende riallacciare un dialogo con Mezzogiorno nazionale e Patto Civico, «le forze che l'atteggiamento di Lega e Forza Italia dice Matera ha indotto a scappare dal tavolo». «Siamo più che disponibili a intavolare un dialogo con Fratelli d'Italia precisa Vincenzo Sguera a nome di Patto civico -. E lo siamo con tutti coloro che vogliono discutere di programma. Tranne che con Forza Italia. Dopo averli aiutati alle regionali, ci hanno messo in difficoltà come gruppo, la consigliera Anna Rita Russo, la stessa candidata che avevamo sostenuto, ha lasciato Patto civico. E non può costituire, a mio avviso, il gruppo di Forza Italia perché né lei e né Pedà sono state elette in Forza Italia».

«Si è riunita l'assemblea cittadina della Lega che si è resa promotrice e si attiva per la costruzione di un centro-destra, allargato, inclusivo e vincente, con l'obiettivo di cambiare pagina rispetto all'insipienza amministrativa della giunta Mastella. L'assemblea cittadina ritiene la crescita e lo sviluppo della città le autentiche direttrici dell'azione politica». Così commentano Luca Ricciardi, Michele Mainolfi, Francesco Parente, Pasquale Fiore, Patrizia Maio, Mario Melisci, Maurizio Morante, Nadia Sgro e Alessandro Tarantino. La Lega ritiene prive di utilità le polemiche che si ripetono sui mezzi d'informazione. L'invito e l'auspicio è all'unità, alla partecipazione, alla responsabilità, a partire dalla prossima riunione di coalizione del centrodestra. I programmi e le alleanze così come le future scelte si discutono lavorando in coalizione e facendo gioco di squadra.



