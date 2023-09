Ok all'avviso pubblico finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione per la realizzazione di attività culturale e di promozione turistica in occasione del trentacinquesimo «Festival internazionale delle mongolfiere», in programma dal 13 al 15 ottobre. È caccia dunque agli sponsor al fine di ottenere risorse economiche aggiuntive per finanziare una serie di interessanti iniziative collaterali al Festival. «Attraverso la sponsorizzazione è possibile accrescere l'efficienza dell'attività gestionale, perseguendo l'interesse pubblico è scritto nel provvedimento adottato dalla giunta municipale guidata dal sindaco Luigi Facchino - e tra le attività per le quali è possibile e utile verificare la praticabilità di stipulare specifici contratti di sponsorizzazione con soggetti privati è ricompresa la realizzazione di attività sociali, culturali e ricreative da parte dell'amministrazione comunale.

In occasione del "Festival delle mongolfiere" sono previste attività culturali e di promozione turistica a corollario dell'evento per le quali si ritiene opportuno ricorrere all'istituto della sponsorizzazione». I rapporti tra il Comune di Fragneto Monforte e lo sponsor saranno disciplinati da un apposito contratto di sponsorizzazione.

Per contratto di sponsorizzazione si intende il contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune garantisce ad un soggetto terzo, che è lo sponsor, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore dell'amministrazione comunale, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, l'avvenuta contribuzione alla realizzazione delle attività ricreative. A fronte dell'erogazione in denaro da parte dello sponsor, il Comune emetterà un'apposita fattura.