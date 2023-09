Tra poche settimane, tremila studenti della provincia dovranno abituarsi a un nuovo capolinea. Con l'avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano nell'area ex La Salle, previsto a cavallo delle festività natalizie, sarà necessario avere pronto il piano B per le decine di pullman extraurbani che quotidianamente raggiungono lo stazionamento di via Pertini. Si stima che nelle ore di punta, all'ingresso e all'uscita dalle scuole, sul terminal gravitino contemporaneamente 70 bus. Non semplice l'individuazione di un'alternativa, grana alla quale l'assessorato Trasporti del Comune sta lavorando già dall'estate con il pressing delle aziende di settore aderenti a Confindustria. Il tema è stato affrontato ieri dalla competente commissione del Consiglio comunale presieduta da Alboino Greco. Ha relazionato in audizione l'assessore delegato Luigi Ambrosone.

Molteplici le ipotesi affacciatesi nella discussione, ma l'opzione che sembra farsi strada con più forza porta dritti in via Santa Colomba, ovvero al piazzale interno della sede provinciale del Coni. Una soluzione che contempera le principali credenziali richieste: ampiezza sufficiente a ospitare le decine di bus in arrivo e le necessarie manovre di fermata e ripartenza, ottima accessibilità alla viabilità esterna e interna della città, possibilità di realizzare ingressi e uscite separate. E, soprattutto, la prossimità al capolinea dei mezzi della Trotta bus, che dovranno assicurare il trasporto delle migliaia di studenti provenienti dalla provincia fino ai plessi scolastici del centro. Altro requisito che proietta in pole position questa soluzione è la proprietà pubblica dell'area. Chance decisamente più basse, invece, per le altre opzioni sul tavolo, ovvero il piazzale del palazzetto dello sport di via Adua al rione Ferrovia, insufficiente per ampiezza e già bocciato dagli operatori di settore, e le aree private: ex sede provinciale Inps e Rotonda delle Scienze.

Benevento: nuovo cantiere, incubo terminal bus per servire le scuole

Quest'ultima è stata proposta ieri dall'esponente di minoranza Vincenzo Sguera, che ha invitato l'amministrazione a prendere in considerazione anche l'amplissimo piazzale-terrapieno, oggi inutilizzato, ubicato a brevissima distanza dal centro. Stesso discorso per lo spazio un tempo occupato dagli uffici dell'Istituto nazionale di previdenza sociale in via Calandra. Ipotesi che però sembrano destinate a non incontrare i favori dell'amministrazione, sia per i costi di locazione, sia per le innumerevoli problematiche di carattere urbanistico e burocratico. Ambrosone, su mandato della commissione, effettuerà una ricognizione a 360 gradi con gli uffici comunali sulle diverse opzioni. «Stiamo lavorando, ascoltando anche i suggerimenti dei consiglieri di opposizione, per individuare una soluzione che comporti i minori disagi agli studenti e alle aziende di trasporto - commenta Greco -. Presto troveremo l'area più idonea».

In un clima sostanzialmente collaborativo, non è mancato il riferimento fortemente critico dei consiglieri di opposizione alla scelta ab origine dell'amministrazione di delocalizzare il terminal nella zona della Stazione centrale, determinando così la reazione a catena con le prevedibili problematiche che si stanno palesando. Rilievi ai quali Ambrosone ha replicato: «Nessuna città ormai ha il terminal bus in pieno centro urbano. Si tratta di un'idea anacronistica superata un po' ovunque. La gestione dei servizi di mobilità deve tenere conto anche degli aspetti ambientali e della vivibilità. Pertanto, far transitare in centro decine e decine di bus inquinanti ogni giorno, è un assetto che andava quanto prima modificato. I dati sullo smog della centralina di via Mustili ne sono una prova certificata. Se la scelta finale cadrà sul piazzale Coni, lavoreremo con Trotta Bus per allestire un efficiente servizio dedicato agli studenti che dovranno raggiungere il centro. Senza dimenticare che una quota rilevante non avrà bisogno di trasferimenti in quanto frequentanti plessi nella stessa via Santa Colomba».