Lavorava nel convento, imbianchino stroncato da malore

È morto mentre stava effettuando lavori di tinteggiatura al convento delle Immacolatine di Pietradefusi. Ferdinando Iommazzo, elettrotecnico 56 anni residente a San Giorgio Del Sannio originario di Petruro Irpino, era al lavoro quando a causa di un malore, sulle cause del quale i carabinieri stanno ancora svolgendo accertamenti. Lascia la moglie e una figlia di diciotto anni. Immediatamente soccorso dai presenti, l’uomo è stato sottoposto alle cure dei sanitari del 118 che immediatamente ha inviato un’ambulanza sul posto. Il convento delle suore francescane Immacolatine fondato da padre Ludovico Acernese che ospita anche un asilo, si trova in via Vertecchia alle porte del paese di Pietradefusi. La congregazione francescana che venera la beata Teresa Manganiello di Montefusco. Un antico istituto che aveva bisogno di lavori di manutenzione e gli amministratori hanno chiamato un’impresa per effettuare i lavori.Iommazzo era al lavoro dalle prime ore della giornata di ieri per completare la tinteggiatura di un salone dell’edificio.