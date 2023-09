Donna trovata morta in casa, choc nel popoloso rione San Tommaso di Avellino

Un altro dramma della solitudine in Irpinia nel giro di 24 ore. Dopo il 53enne trovato morto a Solofra, una donna di 73 anni è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione nel popoloso rione San Tommaso di Avellino.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in un appartamento di un edificio di piazza Don Luigi Sturzo, dopo la segnalazione dei vicini. Quest’ultimi non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziana. Una volta dentro, i caschi rossi hanno fatto la macabra scoperta. I sanitari del 118 hanno poi confermato il decesso.