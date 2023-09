Avellino: prova a sfilare 8mila euro ad anziana, manette per 19enne napoletano

Un 19enne napoletano è stato arrestato ad Avellino, in flagranza di reato, per una tentata truffa ai danni di un’anziana. Nei guai anche una donna di 35 anni del capoluogo irpino, che è stata denunciata alla Procura della Repubblica avellinese. La vittima aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, il quale aveva riferito che il figlio era incorso in un incidente stradale.

Il tutto sarebbe stato risolvibile con la consegna ad un’incaricata della somma di 8000 euro. I due malviventi avrebbero messo a segno il colpo se non fosse stato per la presenza degli operatori di Polizia che notata la presenza sospetta di un’autovettura, hanno bloccato il conducente in prossimità dell’abitazione della vittima, in attesa dell’arrivo del complice.