Guardia di Finanza, nel convento di San Francesco le celebrazioni per San Matteo dopo i blitz

Sono in programma domani, 21 settembre, le celebrazioni in Irpinia per la festa di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Per l’occasione, il comandante provinciale delle fiamme gialle di Avellino, Salvatore Minale, ha organizzato la cerimonia nella suggestiva cornice del convento di San Francesco a Folloni a Montella. Si comincia alle 11,15. Sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione dopo le recenti operazioni condotte dalla Guardia di Finanza irpina, sul fronte della lotta alla droga e sul contrasto alle truffe relativamente ai bonus per l’edilizia.