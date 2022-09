Funerali in duomo per Enza, la 20enne morta in Svizzera

Si svolgeranno domani mattina alle 10 nel duomo di Benevento i funerali della studentessa ventenne Enza Cappabianca che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale domenica pomeriggio in Svizzera mentre tornava a casa insieme ad altri cinque giovani componenti (tra cui un altro sannita), del gruppo top di Junior Achievement Italia. Ieri mattina sono tornati a Beltiglio, il paese di residenza della famiglia, il papà Antonio e il fratello Giovanni che nella giornata di lunedì erano partiti alla volta di Gnosca comune sito nel territorio di Bellinzona nel Canton Ticino, dove è avvenuto l'impatto mortale del pullmino.

I due, su richiesta dell'autorità elvetica, hanno dovuto adempiere alla formalità legata al riconoscimento della salma, poi avuto il nullaosta, l'agenzia di onoranze funebri Salvatore Palombi ha iniziato tutte le pratiche per il trasporto in Italia della povera Enza. Il padre ha portato con sé il bagaglio della figlia, dove c'erano gli effetti personali oltre al telefonino e in quella valigia sono rimasti anche sorriso, entusiasmo, dinamismo e altruismo che hanno caratterizzato la sua, purtroppo, breve esistenza. Momenti di ulteriore commozione per la mamma Maria Parente, le sorelle Adriana e la gemella Paola oltre ai pochi parenti che, in queste ore, hanno accesso a casa Cappabianca, considerato che a causa anche delle condizioni di salute precarie di alcuni familiari è stato richiesto di limitare le visite come riportato espressamente anche sui manifesti funerari affissi in provincia e nel capoluogo.



La bara bianca che partirà dalla Svizzera nella giornata odierna, arriverà dal lungo viaggio direttamente nella cattedrale dove ad officiare il rito religioso, su espressa richiesta della famiglia, sarà don Paolo Scarrafone, il parroco di Beltiglio che conosceva benissimo Enza e tutti i germani. La tumulazione avverrà presso il cimitero di Beltiglio.



Continuano e sono centinaia, le manifestazioni di affetto, vicinanza, cordoglio, anche istituzionali, che sta ricevendo la famiglia. L'intera comunità sannita sta vivendo intensamente questo momento difficile e di grande dolore. E proprio nella mattinata di ieri, la sorella gemella Paola attraverso facebook ha scritto un altro toccante messaggio, anche di ringraziamento. Questo il testo: «Voglio ringraziarvi per la vicinanza che mi avete e state dimostrando in questi giorni. Lei era molto attiva nella società di Benevento e non solo, io cercherò di continuare ciò che lei ha iniziato perché sono sicura che avrebbe voluto così». Poi c'è la doppia firma: Enza e Paola.