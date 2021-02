Precipitazioni nevose e gelo hanno caratterizzato il weekend di San Valentino: anche le aree del Sannio situate a bassa quota sono state imbiancate dalla neve. Diversi i disagi. Momenti di paura per una famiglia, con bimbi a bordo, che è rimasta bloccata in auto durante una tempesta di neve. È accaduto nei pressi di Cautano e a soccorrerla è stata la locale Protezione civile, attraverso la sua pagina Facebook, ha comunicato: «Nonostante l'intervento e la disponibilità immediata di Roberto Rapuano con spazzaneve, raggiungere e liberare l'auto ha richiesto molto tempo. Non sempre il veicolo doppia trazione, 4x4, sia pure esso un fuoristrada dotato di ruote particolari, riesce a superare ogni ostacolo. La prudenza e la coscienza di non azzardare e sfidare la natura - sottolineano dalla Protezione civile - evitano di trovarsi in situazioni pericolose».



Problemi alla viabilità in valle Vitulanese: ieri mattina, a causa di uno smottamento, è stata chiusa al traffico (al km 5 e in entrambi i sensi di marcia) la strada provinciale 152 a scorrimento veloce «Fondovalle Vitulanese», nei pressi della rotonda di Foglianise. A stabilirlo è stato il dirigente del settore tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano, dopo un sopralluogo effettuato con i tecnici Salvatore Minicozzi e Nazzareno Mignone. Per i collegamenti da e per Benevento, bisogna percorrere la vecchia strada provinciale 153. «La chiusura ha dichiarato il sindaco di Foglianise, Giuseppe Tommaselli - si è resa necessaria per l'allargamento delle fratture franose in due tratti che necessitano di interventi già appaltati. I lavori saranno consegnati all'impresa esecutrice il 22 febbraio». Il primo cittadino annuncia che «i tecnici provinciali e l'impresa che dovrà eseguire i lavori si sono impegnati a ripristinare i due tratti della Fondovalle prima possibile». Sulle condizioni della Fondovalle è intervenuto anche il gruppo d'opposizione «Liberamente Foglianise» che ha commentato: «Ci sono 15mila persone tagliate fuori dal mondo, questo perché ognuno negli anni ha pensato e continua a pensare al proprio orticello. Si attende che la strada diventi irrecuperabile prima di intervenire» Inoltre, ieri sera la Provincia ha disposto anche la chiusura al traffico della provinciale 18 Pastene- Sant'Angelo a Cupolo tra i Km 1,6 e 2,2. Il provvedimento è stato disposto a causa del concreto pericolo di frane. Problemi alla circolazione anche lungo la provinciale 12 che collega il capoluogo sannita con i confini provinciali irpini dove è stato disposto il transito su una sola corsia per un breve tratto in prossimità dell'abitato di Benevento. Il presidente della Provincia è in contatto con la task force del settore tecnico per restare costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione. Intanto, ieri ha continuato a nevicare anche nelle valli Telesina e Caudina ma non ci sono stati problemi per la cittadinanza. Le situazioni più delicate si sono verificate nell'area titernina, a Pietraroja, Cusano Mutri e Cerreto Sannita, dove la coltre bianca ha avvolto le contrade rendendo impraticabile le strade anche se è stato avviato, sin da subito, l'intervento dei mezzi spargi sale e spazza neve. Abbondanti nevicate soprattutto in quota ai mille e 400 metri di Bocca della Selva, la piccola stazione sciistica sannita.



A Sant'Agata dei Goti, invece, ci sono stati alcuni disagi a causa del ghiaccio e a Laiano, per evitare pericoli, il parroco Don Mimmo Napolitano non ha celebrato la messa; in numerose abitazioni è mancata la corrente elettrica. Ha puntato il dito contro l'amministrazione comunale il consigliere Carmine Valentino: «Abbandono e noncuranza sono alla base della sfiducia nelle istituzioni. È raccapricciante - ha precisato l'ex primo cittadino - quanto accaduto su varie emergenze in queste ore. Ebbene, l'imprevisto svela l'inadeguatezza umana».



