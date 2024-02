I giardini comunali sono ormai preda degli incivili. Puntualmente, a dispetto di interventi continui di personale dell'Asia vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Un deprecabile fenomeno che purtroppo si sta ampliando sempre di più a dispetto di appelli e sforzi da parte di chi ama il verde e il decoro urbano. L'ultimo scempio nei nuovi e graziosi giardinetti comunali Manfredi di Svevia, nei pressi di via dei Longobardi, adiacente all'ex sede di Medicina legale dell'Asl Benevento.

APPROFONDIMENTI Ztl, sosta selvaggia e movida sicura a Benevento: al via l'era Pugliese Feleppa delegata donne Ndc a San Leucio Incoming, ecco il portale BeneventoTurismo.it

Sono stati abbandonati bustoni contenenti rifiuti alimentari di ogni genere, pannolini per bambini ed assorbenti, bottiglie in vetro e in plastica, addirittura anche un passeggino. «La cosa preoccupante che mi ha lasciato allibito - dice il pensionato Antonio De Vita - è che in questa settimana i rifiuti sono aumentati in maniera incredibile. È un peccato perché io ed alcuni miei amici ci recavamo spesso per trascorrere qualche ora di relax, visto che è stato creato uno spazio verde veramente bello e da godere».

Le squadre dell'Asia coordinate dagli ispettori in stretto contatto con l'assessorato all'Ambiente da diverse settimane sono costrette ad effettuare interventi in questi spazi verdi cittadini e malgrado gli avvisi la situazione non migliora. Al contrario, aumenta il numero di coloro che sversano rifiuti di ogni genere. «La città - spiega l'assessore all'Ambiente Rosa -, purtroppo, è sempre di più invasa nei punti verdi che abbiamo creato, di rifiuti di ogni genere, Una cosa assurda. Quanto avvenuto ai giardinetti comunali Manfredi di Svevia è un atto ignobile e costituisce un'offesa alla cittadinanza. Tra l'altro vanifica gli sforzi di tutti, a dimostrazione di ciò pensate che abbiamo raggiunto altissimi livelli di raccolta differenziata arrivando addirittura al 66.80%. Questi incivili sono la nostra piaga, credetemi è una situazione mortificante. Metterò in calendario nella prossima settimana una riunione con i funzionari dell'Asia e la polizia municipale per cercare di studiare ulteriori e migliori controffensive. Nel frattempo posso annunciarvi che ho già provveduto a far ripulire in queste ore i giardinetti. L'input che darò anche a nome del sindaco Clemente Mastella è quello della tolleranza zero. Appena individueremo i responsabili applicheremo le sanzioni più severe previste dalla legge. I cittadini di Benevento non meritano di essere infangati da questi imbecilli».

Il Comune, comunque, sta predisponendo un progetto che prevede le telecamere di videosorveglianza in particolare per i posti più sensibili. «La cosa assurda - continua Rosa - che i giardini comunali che sono un ritrovo per bambini, anziani e famiglie intere devono essere sorvegliati come se ci fossero dei tesori. Siamo davvero costernati. Non riusciamo a capacitarci del senso di queste situazioni. Colgo l'occasione, però, per lanciare un appello ai tantissimi cittadini sani di collaborare e darci una mano, intervenendo direttamente quando vedono abbandoni di sacchetti oppure ad avvisare prontamente la polizia municipale».

La questione dei giardinetti Manfredi di Svevia è clamorosa in quanto l'abbandono di rifiuti avviene in una zona centrale, probabilmente da persone che lo frequentano per bivaccare. Accanto a questi casi che nei giorni scorsi si sono riscontrati anche in qualche altro quartiere, resta alto l'allarme per le contrade dove questa cattiva moda è accentuata. Non si riescono a trovare, purtroppo, adeguate contromisure malgrado l'ampliamento degli eco-punti e l'installazione di telecamere di videosorveglianza. Un malcostume generalizzato. Emblematico proprio il caso di via Vicinale Romito ai confini tra Cretarossa, Piano Cappelle e Coluonni, che dopo soli pochi giorni dalla riapertura della strada è stata immediatamente invasa da rifiuti di ogni genere, elettrodomestici guasti, addirittura anche dei water.