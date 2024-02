Feleppa delegata donne Ndc a San Leucio

Il segretario provinciale di «Noi di Centro» Carmine Agostinelli, d'intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha proceduto alla nomina di Stefania Feleppa alla carica di delegata donne nel Comune di San Leucio del Sannio. Feleppa sarà anche componente della direzione provinciale del partito.

«Consigliere comunale in carica con delega al commercio, all’artigianato e ai rapporti con le associazioni sul territorio, Feleppa è elemento importante per l’ attività amministrativa del Comune di San Leucio del Sannio e svolge proficuamente attività di coordinamento e promozione del territorio con eventi e spettacoli patrocinati dal Comune. La comunità politica di "Noi di Centro nel Sannio" si dimostra in costante crescita», conclude il segretario provinciale Agostinelli