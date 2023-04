Benevento, è ufficiale: Agostinelli nuovo trainer giallorosso

Dopo le dimissioni di Stellone arrivate lunedì dopo il ko con la Spal, il Benevento ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Andrea Agostinelli. Il tecnico anconetano ha firmato un contratto fino a giugno.

«Bisogna credere nella salvezza perché ci sono 18 punti in palio. Chi non ci crede deve rimanere a casa – le prime parole del tecnico -. I ragazzi hanno la voglia di farlo. Credo che in questo momento sia importante trovare la chiave di lettura nelle loro teste. Per me si tratta solo di una questione mentale. Speriamo di riuscirci. So che è una impresa difficile, posso dare il mio contributo fatto di esperienza e di passione. In un campionato, a volte, avvengono i miracoli e non sai neanche il perché. Sono venuto con l’entusiasmo di poterlo fare, l’esperienza ce l’ho. Ai tifosi posso solo promettere la grande voglia e la grande fame di annientare l’avversario in casa. I giocatori devono capire che non ci sono alibi, siamo all’ultima spiaggia». Sabato l’esordio al Vigorito contro la Reggina dell’ex Inzaghi.