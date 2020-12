Ha lottato sino all'ultimo ma, purtroppo, non ce l'ha fatta Giuseppe Ruocco, l'operaio 54enne originario della provincia di Napoli - ma residente da tempo a Guardia Sanframondi - rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro venerdì all'interno di un capannone agricolo ubicato alle porte del piccolo borgo della valle telesina, non lontano dal centro abitato.

È deceduto nel pomeriggio di domenica, a sole 48 ore di distanza dal suo arrivo all'ospedale «San Pio» di Benevento dove era ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva e rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici che hanno provato a stabilizzare i parametri vitali non c'è stato nulla da fare. Lascia la moglie e i due figli giovanissimi. Un cordoglio che, per tutta la giornata di ieri, ha interessato l'intera comunità guardiese dove spesso vita e storie sono patrimonio assolutamente condiviso, stretta ovviamente al dolore dei familiari. Per i funerali ci sarà da attendere ancora qualche giorno, in attesa dell'esame autoptico sulla salma, che resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, affidato al medico legale Emilio D'Oro così come disposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Benevento, Marilia Capitanio.

LEGGI ANCHE Alberto Genovese, sui telefonini centinaia di foto e video dei suoi rapporti sessuali: «Girava tutto agli amici»

Informazioni che torneranno utili all'indagine che partirà, naturalmente, dai rilievi effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita guidati dal Capitano Francesco Altieri, intervenuti sul luogo dell'accaduto unitamente ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l'operaio presso il pronto soccorso del nosocomio beneventano. Le condizioni sono apparse critiche sin dalle prime battute per il trauma cranico. Domenica l'ultimo respiro, quando erano da poco passate le 16. Rimane ovviamente da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Sulle indagini, però, vige il massimo riserbo nel tentativo di far luce sul dramma in tempi relativamente brevi e vagliare dunque eventuali responsabilità. È noto che il tragico episodio sia andato a delinearsi pochi minuti prima delle tre nel pomeriggio di venerdì mentre erano in corso degli interventi di edilizia all'interno della struttura privata. Il 54enne lavorava per una ditta di costruzioni particolarmente nota nel comprensorio telesino della quale era dipendente.



Per ragioni che restano ancora non del tutto chiare Giuseppe Ruocco avrebbe sbattuto violentemente la testa al suolo, perdendo conoscenza, probabilmente, a seguito di una caduta. Dettagli e particolari restano al centro dell'indagine che proverà a ricostruire quegli ultimi istanti. Particolarmente significative potranno risultare, a questo punto, le testimonianze e il racconto dei presenti. I familiari della vittima sono rappresentate dall'avvocato Raffaele Benevento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA