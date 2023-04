L'ambasciatore Zazo domani cittadino onorario

Domani alle 11.30 a Palazzo Paolo V il Comune di Benevento conferirà la cittadinanza onoraria a Pier Francesco Zazo, ambasciatore d'Italia a Kiev. Zazo è nativo di Benevento e nipote di uno dei maggiori studiosi della storia sannita nonché fondatore della Biblioteca provinciale. «Andiamo a suggellare - ha spiegato il sindaco Clemente Mastella - la decisione unanime del Consiglio comunale, ufficializzata il 29 luglio scorso. Un tributo doveroso a chi ha coniugato la mitezza del diplomatico con il coraggio dell'uomo d'azione, fino a salvare vite umane con gesti di autentico eroismo».

«Ci sarà anche una delegazione della popolazione ucraina rifugiatasi nel Sannio a salutare la visita dell’ambasciatore Zazo» ha spiegato Mimmo Ragozzino, presidente dell’associazione “Icosit” che promuove ed organizza il Premio “Telesia for Peoples”, conferito nel 2022 proprio al diplomatico. Alla 16.30 Zazo sarà ricevuto alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia, dal presidente Nino Lombardi e dai consiglieri per la firma del “Libro degli ospiti d’onore” e il conferimento del premio citato. A seguire l'ambasciatore visiterà il Museo del Sannio di Benevento.

«Stima e affetto» vengono espressi a Zazo dai componenti di Civico22, nonché attivisti di "Mean" ( Movimento europeo di azione nonviolenta), che lo definiscono «una persona che ha fatto della diplomazia lo strumento principale per il "cessate il fuoco", un ponte di comunicazione tra noi e l'Ucraina ancora sotto attacco armato». Civico22, attraverso il progetto "Mean", intende costruire la pace e dare assistenza umanitaria in Ucraina. Le iniziative realizzate in Ucraina «hanno trovato sempre una calda e proficua accoglienza dell’ambasciatore e di tutto il personale dell’ambasciata italiana a Kiev».