I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio hanno arrestato un 45enne di Airola perché sorpreso mentre rubava all’interno di un’automobile parcheggiata nel centro di Montesarchio. A notarlo è stato l’equipaggio dell’Arma che, transitando in zona, ha ritenuto i movimenti del giovane piuttosto sospetti. Una volta fermato l'uomo è stato trovato in possesso di un porta carte di credito e di un paio di occhiali da sole che il proprietario del veicolo, allontanatosi da pochissimi minuti, aveva lasciato nell'auto. L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine locali per analoghi precedenti, ritenuto responsabile di furto aggravato è stato arrestato prima di essere accompagnato presso la propria abitazione, dove è ai domiciliari.