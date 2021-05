Il Sannio ad Alta velocità: Italo, prima fermata. «Un risultato storico»

«Una nuova storia beneventana». Con queste parole il sindaco Clemente Mastella ha dato il benvenuto al primo treno Italo da Benevento per il Nord. Giunto da Bari alle 9.33 al binario 4 della stazione centrale, in perfetto orario, il convoglio diretto a Torino è stato accolto in un clima di entusiasmo misto ad una punta di orgoglio. Uno stato d'animo più che legittimo: per la prima volta i pendolari sanniti potranno raggiungere le principali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati