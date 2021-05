Disagi a Benevento per un guasto alla rete idrica. La Gesesa comunica che, a causa di un grave guasto riscontrato in via Porta Rufina, saranno costretti ad interrompere il servizio idrico foino all'ultimazione dei lavori. Le zone interessate sono via Porta Rufina e traverse, via Polcari e traverse. Gesesa ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717.