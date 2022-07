Imprenditori non pagano le tasse: perquisizioni anche in Campania

Avrebbero evaso tasse per dieci milioni di euro e poi riciclato il denaro in criptovalute. La Guardia di finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 48 imprenditori cinesi attivi del commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature, accusati, a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 milioni di euro. Blitz anche a Benevento.

APPROFONDIMENTI COVID Centaurus, la variante «più contagiosa» di... ABRUZZO Incidente sul lavoro, operaio 42enne schiacciato da un rullo: grave L'OPERAZIONE Camorra a Napoli, 29 arresti per droga e tentato omicidio. Preso...

Perquisizioni, inoltre, nelle province di Firenze, Prato, Ancona, Arezzo, Bologna, Crotone, Forlì-Cesena, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Padova, Reggio Emilia, Teramo, Verona e Vicenza. Le misure, spiegano gli investigatori in una nota, riguardano in particolare quattro imprenditori cinesi, indagati per associazione per delinquere (tre destinatari della custodia cautelare in carcere e uno agli arresti domiciliari), che, nel periodo 2018-2020, avrebbero riciclato proventi da evasione fiscale per circa dieci milioni di euro. Per altri quarantaquattro imprenditori, ai quali è contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è scattata la misura del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali.