Incendio Airola in via di spegnimento: «Ma evitate di consumare frutta e verdura»

È ancora in via di spegnimento il rogo che da ieri pomeriggio ha distrutto una fabbrica nella zona industriale di Airola, in provincia di Benevento. Le fiamme hanno generato un'enorme nube nera che ha raggiunto anche la provincia di Napoli.

Le aziende limitrofe non sono state interessate dal fuoco, fatta eccezione per una coinvolta in una limitata parte della tettoia.

Il Comune di Airola, con una comunicazione diffusa sui social, ribadisce alla cittadinanza le raccomandazioni di prudenza diffuse ieri, e cioè di «evitare il consumo di frutta e verdura del territorio o di consumarle previa ancora più accurata azione di risciacquo» e di «evitare la pratica sportiva all'aperto».