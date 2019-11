Tragedia sfiorata nella tarda mattina di ieri nel centro storico di Montesarchio dove, poco prima delle 13, è crollata l'impalcatura montata su un lato della chiesa della Trinità. Le forti raffiche di vento e la pioggia ne hanno causato il crollo, fortunatamente senza gravi conseguenze visto che, a quell'ora non c'erano celebrazioni eucaristiche. Parcheggiate, quindi, c'erano solo le auto dei residenti. Una vettura, però, è stata colpita in pieno da lamiere e tubi innocenti, rimanendo quasi distrutta. L'impalcatura era stata montata per i lavori di restauro esterno della chiesa. «Ero andato via da poco - dice il parroco del Santuario, don Ivan Bosco - quando sono stato avvisato di ciò che era successo. Per fortuna non si sono verificati gravi danni alle persone che magari, in quel momento, potevano transitare da là. Purtroppo quella è una zona già ventilata, per cui ieri mattina con le raffiche di vento molto più forti c'è stato questo crollo».

L'APPELLO

Intanto, anche il sindaco Franco Damiano per le pessime condizioni meteo nel primo pomeriggio, ha ritenuto di invitare i cittadini a non uscire con un post sulla sua pagina facebook e su quella del Comune. È pur vero che, fin dalle prime ore di ieri mattina, la protezione civile era in allerta. «Fin dalla mattina - ha comunicato Damiano - è stata attiva la nostra protezione civile per le avverse condizioni climatiche persistenti per tutta la giornata. Si chiede a tutti i concittadini di rimanere in casa e non uscire, a meno di situazioni di assoluta urgenza».

Allerta gialla anche oggi ma il sindaco non ha ritenuto opportuno decidere per la chiusura delle scuole non ravvisandone, almeno fino alla tarda serata di ieri, la necessità. Numerose le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, intervenuti lungo la variante, quasi tutta allagata e impercorribile, con qualche veicolo rimasto in panne per i laghi di acqua. Strada, questa, in parte dissestata e senza illuminazione che, in caso di maltempo, diventa pericolosa. Pompieri al lavoro anche lungo la statale Appia nel tratto di via Napoli percorribile con particolare attenzione per i numerosi allagamenti. Stessi problemi a Bonea dove sono caduti diversi alberi, sia all'interno del paese che lungo la strada provinciale verso Bucciano. Solo nel pomeriggio, invece, come ha comunicato la protezione civile comunale sono tornate percorribili anche via Annunziata Vecchia e via Vitulanese.

IL BLACKOUT

Maltempo che ha causato anche un black out di diverse ore in una vasta zona di Montesarchio. Ma ieri numerosi cittadini hanno espresso preoccupazione anche per il torrente Tesa che, da tempo, necessita della pulizia degli argini dove, oltre a rifiuti abbandonati, vi sono alti arbusti che potrebbero ostacolare il normale deflusso delle acque in caso di forti piogge come quella caduta ieri. Lavori di pulizia già previsti da tempo dal Genio civile di Benevento, competente in questo caso, e sollecitati più volte dal sindaco Damiano. Caschi rossi, comunque, al lavoro in tutta la Valle Caudina soprattutto per gli alberi caduti per le forti raffiche, che hanno creato non pochi problemi alla circolazione.

