Incidenti stradali nel Sannio, pochi ma più gravi. È la fotografia dell'Istat scattata e pubblicata con riferimento al 2021. La provincia di Benevento è quart'ultima in Italia per frequenza di sinistri con feriti (226), ma in proporzione si devono purtroppo contare ancora troppi morti: 10, di cui 4 nella sola città di Benevento. Un dato in aumento rispetto al 2019 e al 2020. Nelle altre province accade il contrario: i sinistri con lesioni aumentano, ma per fortuna diminuiscono i morti. Il dato regionale dei sinistri con feriti nel 2021 vede in testa la provincia di Napoli (4.698), seguita da Salerno (2.327), Caserta (1.361), Avellino (402) e Benevento (226). Rispetto alla nostra provincia in tutta Italia se ne contano meno solo a Isernia, Enna e Vibo Valentia, e peraltro sono contesti demografici più piccoli. Quello che non va bene sono gli incidenti mortali: sono stati 83 a Napoli (uno in meno rispetto al periodo prepandemia), 52 a Caserta (3 in meno), 47 a Salerno (uno in meno) e 11 ad Avellino (stesso livello dell'anno precedente). Benevento è invece passata da 8 a 10 incidenti mortali.

Ma quali sono i territori sanniti più rischiosi, e quali invece quelli più tranquilli? Guidare a Benevento ha i suoi pericoli, visto che gli incidenti sono stati 91, con 4 morti e 131 feriti. Nel 2020 gli incidenti erano stati invece 79, con 3 morti e 106 feriti, mentre nel 2019 se ne erano contati 130, con 4 morti e 186 feriti. In maggioranza sono impatti tra veicoli ma non mancano quelli che l'istituto di statistica definisce «a veicolo isolato» causati da malori o distrazioni alla guida. Guardando invece alla provincia i territori più funestati sono naturalmente quelli più popolosi: a Montesarchio gli incidenti con feriti sono stati 18, ed assume particolare rilievo il fatto che sino triplicati rispetto all'anno precedente. Stesso numero anche a Telese, sempre con un forte aumento. Sono stati 10 invece a Solopaca (anche qui in aumento), 9 ad Airola (dove il dato è positivo in quanto risultano dimezzati), 7 ad Amorosi e San Lorenzello (dato stabile), 6 a Sant'Agata dei Goti (anche qui forte calo), 5 a Castelvenere e San Salvatore Telesino, dato positivo. Le zone più tranquille sono quelle del Fortore, e comunque su 78 Comuni della provincia la metà ha potuto tirare un sospiro di sollievo, comunicando l'assenza di questa tipologia di incidenti all'Istituto di Statistica.

Certo, ogni risultato è migliorabile e non bisogna abbassare la guardia sul versante della sensibilizzazione. Anche per tutelare gli utenti della strada storicamente più esposti: i pedoni, che continuano ad essere vittime (22 in provincia nel 2021), un dato presente in quasi tutte le province italiane. Peraltro i numeri ci dicono che a livello nazionale sono pochi i territori dove si può attraversare la strada più tranquillamente rispetto a Benevento: Lodi, Isernia, Vibo Valentia, Enna e Oristano.

Ma come avviene la raccolta dei dati? L'informazione statistica sull'incidentalità stradale è prodotta dall'Istat sulla base di una rilevazione di tutti gli incidenti stradali verificatisi sul territorio nazionale che hanno causato lesioni alle persone (morti entro il trentesimo giorno oppure feriti). Enti compartecipanti all'indagine sono l'Aci (Automobile Club d'Italia), alcune Regioni e le Province Autonome, secondo le modalità previste da Protocolli di intesa e Convenzioni. La raccolta delle informazioni prevede la collaborazione di organi pubblici a competenza locale (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia locale o municipale, Polizia provinciale e altri organismi), in relazione ai compiti assolti nei riguardi della disciplina del traffico e della circolazione. Sono incluse, a corredo dei tradizionali indicatori sugli incidenti stradali, anche le informazioni sulle violazioni agli articoli del Codice della strada, contestate dai singoli organi di rilevazione.