Movida a Benevento, notte di violenza due ragazzi feriti, uno è grave

Due feriti per un'aggressione nel centro storico. Un giovane di 27 anni, M.D., è in prognosi riservata per un trauma cranico, mentre un 17enne ha riportato ferite a una spalla ritenute guaribili in pochi giorni. I carabinieri hanno identificato l'aggressore che nel pomeriggio si è presentato presso il Comando di via Meomartini, dove è stato interrogato alla presenza dell'avvocato Antonio Leone e del sostituto procuratore Francesco Sansobrino....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati