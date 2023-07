Usb pensionati, tour itinerante per gli aumenti

Aprire un tavolo di confronto con il Governo per arrivare alla stipula del contratto sociale dei pensionati: è l'obiettivo, a livello nazionale, della Usb che in provincia di Benevento sarà declinato con un programma di iniziative itineranti per divulgare le rivendicazioni che formano oggetto della piattaforma.

I punti essenziali sono: pensioni minime a 1.000 euro netti mensili per tredici mensilità; modifica delle detrazioni e detassazione delle pensioni, così come avviene in altri paesi europei; perequazione automatica delle pensioni adeguata all’inflazione reale; reversibilità al 100% per il coniuge superstite monoreddito; rivisitazione dei servizi sanitari per gli anziani con l’assistenza domiciliare gratuita e garantita; diritto all'abitare;



Il tour itinerante prevede assemblee e dibattiti pubblici che si terranno nelle piazze dei maggiori Comuni della provincia di Benevento; già certe le tappe di Fragneto Monforte, San Giorgio del Sannio, Telese Terme, Cusano Mutri, Santa Croce del Sannio, Benevento, Ponte, Sant'Angelo a Cupolo. «Queste iniziative - spiega il sindacato - sono un primo passo di confronto generale atteso che la maggioranza dei pensionati, lavoratori e cittadini, subisce gli effetti delle crisi socio/economico, della pandemia e dalla guerra, le cui ricadute si sono riversate, e continuano a riversarsi sull’anello debole della società».