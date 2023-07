Per ora niente cancellazione definitiva della legge Fornero, ma solo alcuni correttivi per maggiore flessibilità in uscita. Sulle pensioni il governo Meloni prende tempo e dopo gli ultimi incontri con i sindacati lavora dietro le quinte per cercare di capire come muoversi e con quali risorse a disposizione.

Pensioni, Reddito di cittadinanza, quattordicesima: quando arrivano i pagamenti di luglio? Il calendario Inps, tutte le date

Con la prossima legge di Bilancio, però, dovrebbero arrivare alcune novità su Opzione donna e forse sull'Ape sociale, mentre si va verso la conferma di Quota 103. Ecco cosa potrebbe essere deciso dall'esecutivo.