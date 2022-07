BctFestival, piazze affollate dai fan ma prevale il buon senso in tanti con le mascherine

Buona la prima, anche dal punto di vista della sicurezza per la sesta edizione del BctFestival Nazionale del Cinema e della Televisione, che ha preso il via ieri sera e ha visto protagonisti assoluti tra gli ospiti Giulia Michelini, Pif, Fatima Trotta, Nunzia De Girolamo e Fru dei The Jackal. Come sempre accade da ormai sei anni il festival rappresenta un'occasione imperdibile per tanti giovani del capoluogo e della provincia per conoscere da vicino i propri idoli. Anche ieri sera, infatti, le strade del centro storico del capoluogo sannita sono state affollate dai fan e dai curiosi alla ricerca anche di una foto o di un autografo nei luoghi simbolo della città come piazza Roma, i giardini della Rocca dei Rettori, piazza Santa Sofia e piazza Federico Torre.



Insomma un vero ritorno alla normalità, nonostante i numeri non proprio rassicuranti che evidenziano una pericolosa risalita di casi Covid nel Sannio e in tutta la Campania. Ecco perché nei giorni antecedenti all'inaugurazione della kermesse cinematografica il direttore e fondatore Antonio Frascadorew aveva lanciato un appello dicendo che «negli ultimi anni il festival si è svolto nel massimo rispetto delle disposizioni in materia sanitaria dettate dal Governo e dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento a tutela di tutti gli ospiti e del pubblico, quest'anno bastano piccole accortezze per poter vivere il Bct con lo stesso spirito di serenità e tranquillità e in totale sicurezza». Un monito colto dalla maggior parte dei cittadini che hanno deciso con buon senso di indossare la mascherina nei luoghi di maggiore assembramento, come ad esempio all'ingresso dei vari eventi. Così come tutto è andato liscio nei piani sicurezza, così come segnalato dal comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco. «La prima giornata - dice - è stata molto positiva. Noi abbiamo presieduto i varchi nelle Ztl, nonostante la mancanza di uomini che lamento da molto tempo. Adesso proseguiremo la nostra attività di controlli, anche in preparazione di un'altra rassegna importante come Città Spettacolo». Un altro elemento portante della manifestazione sono stati gli esercizi commerciali e i locali rimasti aperti fino a tarda sera. «Anche nei locali della movida sottolinea Bosco abbiamo ripreso con i controlli. Ci sono inoltre auto multate perché c'è ancora chi non rispetta il divieto di ingresso nella Ztl, mentre l'ordinanza che limita la musica consente di mitigare le esigenze della movida con quelle dei residenti».



Ma Bct è sinonimo anche di rinascita non solo culturale ma anche commerciale, di molte attività ed esercenti che negli ultimi due anni hanno sofferto gli effetti della pandemia, e che vedono in questa manifestazione un motivo di ripresa economica. «Dopo due stagioni complicate spiega Antonio Caruso, titolare del Caruso Bakery Cafè mai come quest'anno c'è tanta voglia di riprendere le normali abitudini e ricominciare a godere appieno delle occasioni di relax e divertimento che caratterizzano l'estate». Soddisfatto della grande risposta dei cittadini anche Giuseppe Cacucci, gestore del ristorante Alimenta, rimasto eccezionalmente aperto ieri proprio per il Bct. «Sono molto soddisfatto - dice - della riuscita dell'evento, della presenza di un folto pubblico. Questa è l'ennesima iniezione di fiducia per continuare il nostro lavoro agevolato dall'organizzazione di eventi mirati alla diffusione della cultura cinematografica».