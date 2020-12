Undici persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza sono state denunciate alla Procura di Benevento al termine delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Le indagini, che si sono avvalse anche della collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento, hanno consentito di accertare che nove persone, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, avevano prodotto all'Inps delle istanze contenenti dichiarazioni mendaci relative alle loro residenze, omettendo così di comunicare che i propri familiari conviventi percepivano altro reddito e che tre di esse avevano anche reso false attestazioni circa la composizione dei rispettivi nuclei familiari, omettendo, nel complesso, di fornire le informazioni esatte, necessarie per una corretta valutazione circa la concessione del beneficio.

Altri due beneficiari sono stati denunciati per non aver comunicato all'Inps variazioni reddituali e patrimoniali, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio economico, che derivavano dallo svolgimento di attività lavorative in proprio in periodi successivi all'elargizione dello stesso.

