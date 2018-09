Lunedì 17 Settembre 2018, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Giorno dopo giorno si allunga l’elenco dei veicoli distrutti o danneggiati dalle fiamme. L’altra notte un’altra auto è andata parzialmente distrutta in città. Si tratta di una Peugeot 206 parcheggiata in via Matarazzo, lungo il fiume Sabato, al rione Libertà, dal proprietario, un pensionato di 55 anni. L’allarme è scattato intorno alle 3 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della Compagnia di Benevento. I caschi rossi hanno domato le fiamme riuscendo a evitare che il rogo distruggesse del tutto l’auto. Dall’inizio dell’anno fino alla fine di agosto, i veicoli coinvolti in varia misura nei roghi in tutto il Sannio, sono stati ottanta. Tra questi ovviamente vi sono quelli rimasti danneggiati per cause accidentali, come guasti agli impianti elettrici, ma anche quelli distrutti da azioni dolose.