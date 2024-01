Laboratorio addio, il Comune rivuole la scuola

Per il «Laboratorio delle erbe officinali del Matese», rimasto finora incompiuto, il Comune di San Lorenzello ha richiesto ed ottenuto l'accertamento tecnico preventivo del Tribunale di Benevento, dopo un confronto protrattosi per anni con il Parco regionale del Matese. Il laboratorio doveva essere realizzato nell'edificio dell'ex scuola elementare, affidato in concessione nall'Ente Parco. Ma ciò non è accaduto e ora il Comune vuole riappropriarsi della struttura.

«Il nostro territorio sorge alle pendici del monte Erbano – spiega il sindaco Antimo Lavorgna -, il cui nome significa proprio "monte delle erbe officinali".

Nacque, dunque, l'idea di realizzare un laboratorio tematico; e fu conseguente, nel 2004, la stipula della specifica convenzione con il Parco regionale del Matese». Il progetto elaborato fu finanziato ed appaltato, furono poi avviati i lavori ma la procedura improvvisamente si bloccò».

L'accertamento del Tribunale è uno step importante per effettuare la valutazione ufficiale e definitiva dello stato dei luoghi ed individuare e quantificare i danni subiti dal Comune sannita. E Lavorgna ringrazia il suo vice Rosario Festa per l'accelerazione impressa all'annosa vicenda.