Vuole affittare un appartamento a Parma: truffata

I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino a conclusione delle indagini scaturite dalla querela di una concittadina per truffa on-line, hanno denunciato un 42enne di Taranto, peraltro già noto alle forze dell’ordine per gli stessi fatti, il quale, dopo aver pubblicato su Facebook un falso annuncio di affitto di un appartamento in Parma, raggirava la malcapitata.

Infatti la donna, attratta dal prezzo apparentemente conveniente, si era affrettata a esaudire le richieste del suo interlocutore con l'obiettivo di concludere in fretta la trattativa per non perdere l’occasione. Ha quindi inoltrato all'uomo due bonifici la somma complessiva di 1.200 euro ma ben presto si è resa conto di essere stata truffata perché non è più riuscita a contattare il 42enne, che si è reso irreperibile. Non le è restato che rivolgersi ai Carabinieri per denunciare i fatti.