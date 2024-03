Minoranza all'attacco: «Caporaso, solo passerelle»

​«A distanza di quasi un anno dalle elezioni dobbiano constatare che questa amministrazione si è impegnata a mettere in campo e intestarsi principalmente manifestazioni ludiche e di facciata, in sostanza a fare passerelle. Per quanto riguarda invece le azioni di espressa competenza del Comune dobbiamo purtroppo prendere atto che al momento al di la dei proclami e dell’enunciazione di progetti, di fatti concreti ancora non se ne sono visti».

Il gruppo politico «Per Ponte» con i suoi consiglieri di minoranza, Giuseppe Corbo, Achille Antonaci e Pietro Stefanucci non fa sconti al sindaco Antonello Caporaso e in una nota si afferma, tra l'altro, che «le poche cose concrete sono quelle rimaste nei cassetti dalla precedente amministrazione, vedi casa delle associazioni e casa comunale» e che quello di Ponte «è tra i pochi comuni della provincia con le tasse comunali al massimo a cui però non corrispondono neanche i servizi minimi necessari.

Nonostante le promesse, per la verità non solo queste, decantate in campagna elettorale, servizi essenziali».

Tra l'altro «a circa un anno dal voto resta inattuata una delle promesse elettorali sulle quali Caporaso mostrava i muscoli; infatti, la palestra delle elementari è ancora inutilizzata. Tale promessa è risultata una bufala e chissà quale cavillo burocratico ci racconteranno per giustificare la mancata attivazione della stessa. Con questa maggioranza costruita su vane promesse e dubbia capacità Ponte - concludono gli esponenti dell'opposizione - resta tra gli ultimi paesi del territorio a vedere una prospettiva di sviluppo, nonostante la sua invidiabile posizione geografica».