Rifiuti, la Samte riparte dal direttore tecnico

La Samte riparte dal direttore tecnico, figura assente dalla pianta organica ormai dal 2019. Il bando per la selezione è stato pubblicato sul sito della società partecipata della Provincia di Benevento per la gestione del ciclo dei rifiuti, all'Albo pretorio della Rocca dei Rettori e sulla piattaforma inPA. Lo rendono noto l'amministratore unico Domenico Mauro e il presidente della Provincia Nino Lombardi, evidenziando che si tratta «di un altro passo nella normalizzazione delle attività dopo il risanamento dei conti, la revoca dello stato di liquidazione volontaria e il pagamento degli arretrati ai dipendenti».



Il direttore tecnico verrà assunto da Samte srl per 12 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi. Dovrà essere in possesso di laurea in ingegneria (secondo il vecchio ordinamento) o la laurea specialistica / magistrale (secondo il nuovo ordinamento); esperienza di almeno due anni

maturata presso la pubblica amministrazione o presso aziende pubbliche o private o università, con ruolo apicale di responsabilità nei settori ambiente o rifiuti. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 3 novembre e la selezione avverrà per titoli e colloquio.