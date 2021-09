BENEVENTO - Bruciano ancora i boschi di Pietra Piana. La collina già devastata dai roghi nella giornata di domenica, ieri è stata interessata da un nuovo, vasto incendio con le fiamme ben visibili in serata anche dal centro di Sant’Agata de’ Goti. Tra i primi ad intervenire i volontari dell’associazione di protezione civile «Il Cireneo onlus» che, per conto della Regione, svolgono attività di monitoraggio notturno, in attesa dell’intervento questa mattina delle squadre antincendio. In quella stessa zona pochi giorni fa circa quattro ettari di castagneto erano andati in fumo, e per spegnere le fiamme era stato necessario anche l’intervento di un mezzo aereo. Solo l’ennesimo di una lunga serie di episodi incendiari che hanno interessato in questi mesi il territorio santagatese e quello dell’intera provincia.