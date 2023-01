Come annunciato dal sindaco di Sant'Agata de' Goti Salvatore Riccio, la giornata di ieri è stata dedicata alla messa in sicurezza dell'area del Vallone Pozzilli. I mezzi per il movimento terra sono al lavoro per preparare una strada di servizio che permetta ad una gru di raggiungere il Lotto Longo dal lato del torrente in modo da poter procedere alla rimozione dei blocchi di cemento più grandi, i resti dei loculi che nella notte tra il 18 e 19 gennaio erano crollati portando con sé i feretri di oltre 100 defunti. L'auspicio è che il mezzo possa entrare in funzione già domani per liberare il fondo del vallone e consentire agli operai di procedere al recupero delle ultime salme: ne restano 9 quando ormai sono passati già 10 giorni dal crollo.

Le operazioni iniziate venerdì 20 avevano permesso in pochi giorni di mettere in sicurezza 122 feretri. Allo stesso tempo, gli operai avevano effettuato l'estumulazione delle 134 salme del lato sinistro del Lotto Longo, rimasto in piedi ma a rischio crollo. Da mercoledì le operazioni hanno subito un inevitabile rallentamento per la necessità di mettere in sicurezza l'area e poter raggiungere le ultime salme.

Intanto ieri mattina nuova visita al cimitero di Sant'Agata del deputato di Fi Francesca Maria Rubano, accompagnato nell'occasione dalla consigliera comunale Giannetta Fusco. È la seconda visita di Rubano dopo quella di domenica scorsa, per ribadire la sua vicinanza alla comunità locale. Sono d'altra parte queste le giornate in cui la politica ha preferito abbassare i toni del dibattito in attesa che le operazioni di recupero si completino. Verrà poi il tempo del confronto sulle responsabilità e su come è stata gestita la vicenda Lotto Longo.

E resta in attesa di riscontro anche la richiesta presentata dai consiglieri di minoranza Renato Lombardi, Nicoletta Vene, Luciano Iannotta, Giannetta Fusco e Carmine Valentino il 19 gennaio in merito alla convocazione di un consiglio comunale sul crollo del cimitero. Documento in cui si faceva riferimento alle interrogazioni che i consiglieri di Pd e Dei Goti avevano precedentemente presentato sulla «situazione di dissesto e pericolo» in cui versava il Lotto Longo. «Abbiamo deciso spiegano adesso i 5 consiglieri di minoranza -, per rispetto e doverosa vicinanza alle famiglie coinvolte in questa tragedia, di attendere la convocazione del consiglio comunale, richiesto il 19 gennaio. Per dovere di correttezza e verità, è certo che la nostra posizione sulla vicenda sarà ferma e decisa nel sottolineare aspetti già noti ed evidenti a tutti, non avendo in due anni ricevuto risposte alle nostre istanze, non ultimo all'interrogazione di aprile 2022 e alla convocazione di uno specifico consiglio comunale ad ottobre 2022 dove si evidenziavano le preoccupazioni per un imminente crollo del Lotto Longo, più volte mediaticamente palesate da più parti».