Tutto pronto per «Divinamente Abili», il progetto di autonomia e inclusione

Tutto pronto per «Divinamente Abili», il progetto sperimentale di terapia occupazionale per promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale di 31 ragazzi disabili attraverso un percorso di formazione che permetterà loro di acquisire competenze professionali specifiche nel settore della viticoltura. Domani alle 16 l'iniziativa promossa dall'associazione nazionale «Città del Vino», in partnership con la rete europea «Recevin», la struttura...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati