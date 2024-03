Sassinoro, prelievo illegale di inerti fluviali per la costruzione di tre capannoni: sequestrato terreno

Estraevano abusivamente inerti fluviali da utilizzare per la costruzione di tre capannoni destinati all'allevamento avicolo e per questo cinque persone sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Forestale di Pontelandolfo, in provincia di Benevento.

I militari, dopo alcuni appostamenti, hanno sorpreso alla località «Pianelle» di Sassinoro un escavatore che prelevava inerti dal torrente «Sassinora» che venivano scaricati su un camion.

Gli inerti fluviali venivano poi portati dal camion presso un sito, da lì distante pochi metri, dove erano in corso lavori per la costruzione di tre capannoni.

I carabinieri hanno quindi sequestrato gli automezzi impiegati (due escavatori e due camion) ed il terreno di circa diecimila metri quadri dove era prevista la costruzione dei capannoni. Denunciati le quattro persone implicate nelle operazioni di prelievo furtivo e ricettazione del materiale litoide ed il proprietario del terreno su cui erano in costruzione i capannoni.