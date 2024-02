Dieta bilanciata e donazioni organi, via alla sensibilizzazione

Una campagna di sensibilizzazione per la donazioni di organi. Ancora una volta in campo l’Associazione trapiantati di organi Aitf della provincia di Caserta (presieduta da Franco Martino), molto attiva anche in Valle Caudina e nel Sannio, nell’ambito del progetto «Diritti al Punto», patrocinato dal Csv Asso. Vo. Ce, (presieduto da Elena Pera), unitamente alla odv Emmep4ever, (presieduta da Giuseppe Rauso). L’iniziativa si concretizza in un convegno divulgativo sulla necessità di sensibilizzare la cittadinanza ad un migliore stile di vita, anche attraverso una più corretta alimentazione, per quelle persone che soffrono di notori disturbi del comportamento alimentare.

«Tale iniziativa, che non riguarda soltanto persone che hanno subito un trapianto - riferisce Martino - anche se la frequenza con cui si assiste a casi di severa steatosi epatica comincia seriamente a preoccupare; attraverso l’auspicata e forte eco che avrà sulla stampa, mira inoltre alla diffusione di un messaggio di sensibilizzazione sulla nota criticità che si registra nella nostra regione, in merito alla carenza di donatori di organi e tessuti per il trapianto salvavita. Purtroppo è poco applicata anche la legge Una scelta in Comune che permette ai cittadini di esprimere la propria volontà sul consenso o diniego a donare gli organi all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d’identità».

Se ne parlerà venerdì alle 16 presso il Novotel, Caserta Sud (Ss 87 Sannitica, Km 22,600).